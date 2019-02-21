Trump’tan AB’ye otomobil tehdidi: Anlaşma yapmazsak, gümrük vergileri getireceğiz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile Beyaz Saray’daki görüşmesinde gazetecilere konuşan Trump, otomobillere yönelik gümrük vergilerinin yönetiminin değerlendirdiği birşey olduğunu söyledi.

Trump, “Bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. AB ile anlaşma yapmak için çok katılar. Anlaşma yapmazsak, gümrük vergileri getireceğiz” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bu hafta başlarında, Trump’ın şu anda Avrupa’dan ithal otomobillerine ilave gümrük vergileri uygulamayacağına söz verdiğini söylemişti.

Ancak ABD Ticaret Bakanlığı, otomobil ithalatı hakkında hazırladığı raporu 17 Şubat’ta Beyaz Saray’a göndermişti.

Rapor, Trump’ın otomobil ve parça ithalatına yüzde 25’e varabilecek gümrük vergileri getirmesine yol açabilir.

Trump, dün bu raporu bir çalışma olarak nitelendirerek, “Çok dikkatli çalıştık. Sonuçları gördük. Fakat asıl önemli olan AB ile adil bir anlaşma yapıp yapamayacağımız” dedi.

REUTERS