Trump’tan Fed’e faiz eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nı (Fed) faizleri düşürmediği için tekrar eleştirerek politikalarını değiştirmesi için Fed üzerindeki baskıyı sürdürdü.

Despite a Federal Reserve that doesn't know what it is doing – raised rates far too fast (very low inflation, other parts of world slowing, lowering & easing) & did large scale tightening, $50 Billion/month, we are on course to have one of the best Months of June in US history… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Haziran 2019

Trump Twitter’da yaptığı açıklamada “Fed’in ne yaptığını bilmemesine rağmen – faizleri çok hızlı artırdı (çok düşük enflasyon, dünyanın diğer bölgelerinde yavaşlama, düşürme ve gevşeme) ve büyük çapta yani aylık bazda 50 milyar dolar sıkılaştırma yaptı- Haziran ABD tarihinin en iyi aylarından biri olacak” dedi.

REUTERS



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