Trump’tan Fed’e faiz eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nı (Fed) faizleri düşürmediği için tekrar eleştirerek politikalarını değiştirmesi için Fed üzerindeki baskıyı sürdürdü.

Despite a Federal Reserve that doesn't know what it is doing – raised rates far too fast (very low inflation, other parts of world slowing, lowering & easing) & did large scale tightening, $50 Billion/month, we are on course to have one of the best Months of June in US history…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Haziran 2019