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Trump’tan Fed’e faiz eleştirisi

Trump, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) faizleri indirmediği için eleştirdi. Fed son toplantısında faizleri 2.50 seviyesinde sabit bırakmıştı.

16:31 -
Haberler Ekonomi
Trump’tan Fed’e faiz eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nı (Fed) faizleri düşürmediği için tekrar eleştirerek politikalarını değiştirmesi için Fed üzerindeki baskıyı sürdürdü.

Trump Twitter’da yaptığı açıklamada “Fed’in ne yaptığını bilmemesine rağmen – faizleri çok hızlı artırdı (çok düşük enflasyon, dünyanın diğer bölgelerinde yavaşlama, düşürme ve gevşeme) ve büyük çapta yani aylık bazda 50 milyar dolar sıkılaştırma yaptı- Haziran ABD tarihinin en iyi aylarından biri olacak” dedi.

REUTERS

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