TÜİK sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı! Seyirci sayısında büyük düşüş

Gösterilen film sayısı 2018 yılında, 2017 yılına göre %12,5 artarak 65 bin 501 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı %19,3 artarak 30 bin 145 olurken, gösterilen yabancı film sayısı %7,3 artarak 35 bin 356 oldu.

SİNEMA SALONU BULUNMAYAN İL SAYISI 2 OLDU

Sinema salonu bulunmayan il sayısı 2018 yılında 2 oldu. Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan ve Şırnak oldu.

TİYATRO KOLTUK SAYISI %9,5 ARTTI

Tiyatro salon sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre %6 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı %9,5 arttı. Buna göre; 2017-2018 sezonunda tiyatro salon sayısı 736 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 314 bin 479 oldu.

TİYATRO SALONLARINDA YAPILAN GÖSTERİ SAYISI %6,6 ARTTI

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı %6,6 artarak 33 bin 772 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre %6,9 artarken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı %5,3 arttı.

TİYATRO SEYİRCİ SAYISI %11,9 ARTTI

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre %4,8 artarak 9 bin 376’ya ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre %4,3 artarken, yabancı/çeviri eser sayısı %7,4 arttı. Tiyatro seyirci sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre %11,9 artarak 7 milyon 841 bin 353 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre %7,8 artarken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı %26,7 arttı.

TİYATRO SALONLARINDA OYNANAN ÇOCUK ESERİ SAYISI %3 ARTTI

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı %6,6 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı %3 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı %4,7 artarken, çocuk eseri gösteri sayısı %8,6 artarak 16 bin 358 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı %14,2 artarken çocuk eseri seyirci sayısı %9,1 arttı.

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