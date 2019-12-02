Türkiye karanlıkta kalmaz

Kömürle çalışan 15 santralin bacalarına filtre takılmasının 2.5 yıl daha ertelenmesinin ardından tartışmalar bitmiyor. Santrallere filtre takılması sırasında enerji arzının azalacağı ve günler süren elektrik kesintilerine neden olacağı iddialarına uzmanlar karşı çıkıyor. Makine Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmayacağını vurgulayarak “Elektrik sıkıntısı olur iddiası doğru değil” dedi.

Bu noktada bir hata gizleme durumu olduğuna işaret eden Türkyılmaz, bakan yardımcısının bu 15 santralin 16-17 milyar kilowattsaat elektrik ürettiğini ve bu miktarda elektrik üretiminin devreden çıkması durumunda kesinti olacağını açıkladığını belirtti. Türkyılmaz, “Biz Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) kayıtlarından bunların ne ürettiklerine baktık. Rakam 17 milyar değil, 11 milyar kilowattsaat çıktı. Rakamı daha fazla gösteriyor. İkincisi bunların devreden çıkması halinde doğacak açığı, bir miktar da yenilenebilir kaynaklarla birlikte, son derece düşük kapasitede çalışan doğalgaz santralleri ile karşılama imkanı var. Hiç öyle felaket tablosu çizmesinler. Çevreyi zehirlemenin gerekçesi değil. Karanlık da olsa, karanlık çevreyi zehirlemekten daha iyidir. Ama karanlık olmayacak, gerek yok. Elimizdeki başka kurulu güçleri daha iyi değerlendirerek bunu yapabiliriz” diye konuştu.

YAKIN OLMASI ŞART DEĞİL

Bu 15 termik santral içinde doğalgaz santralinin uzak olduğu tek santralin Elbistan olduğunu söyleyen Türkyılmaz, onun da zaten doğru düzgün çalışmadığını belirtti. Türkyılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Ege Bölgesi'nde, Bursa'da, Antalya'da doğalgaz santralleri var. Trakya'da termik santral olsaydı kabul ederdim bu söyleneni. Orada da zaten kömür santrali yok. Ayrıca yakın olması şart değil, iletim şebekesi le düşük kapasitede çalışan doğalgaz santrallerinden aktarılabilir. Dünyanın sonu değil.”

ATIL KAPASİTE ELEKTRİK AÇIĞINI KARŞILIYOR

Türkiye'de şu anda mevcut elektrik santrallerinin kurulu gücü 90 bin 421 megawatta ulaşmış durumda. Ancak bu kapasitesinin yarısı kullanılıyor. Atıl kapasitenin de önemli bir kısmını doğalgaz santralleri oluşturuyor. Baca filtresi takılması 2.5 yıl ertelenen 15 kömürlü termik santralin ise kurulu güç kapasitesi yaklaşık 8 bin 300 megawattı buluyor. Bu santrallerin filtre için kapanması durumunda atıl durumda olan santrallerin devreye girmesi ile ihtiyaç duyulan elektrik rahatlıkla karşılanabilir.