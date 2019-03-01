Türkiye paket tur bağımlısı

Siyasi gerilimlerin yarattığı kayıpları 2018'de yaklaşık 40 milyon turistle saran turizm sektörü, şimdi de kıyıları aşma hedefinde. Kişi başı gelirde geçen yıl, 2014'tekinin yüzde 25 altındaki fiyatlara ulaşılabildiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, Türkiye'nin olimpiyatla yenilenen Barcelona, müze ile dönüşen Bilbao'dan ilham alarak paket tur bağımlılığından kurtulması gerektiğine dikkat çekti. Eczacıbaşı Profesyonel tarafından dün Antalya'da düzenlenen “Sezona Merhaba” toplantısına katılan sektör temsilcileri, turizmde 2019'un yol haritasını ortaya koydu.

ARZ ODAKLI BÜYÜDÜK

Turizm sektöründe gelen turist sayısının bir kriter olmadığına vurgu yapan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, son 5 yıldır zor dönemlerden geçen Türkiye'nin, dünyada en rekabetçi olduğu alanlardan birinin turizm sektörü olduğunu söyledi. Turizmde 35 yıllık birikime sahip olan özel sektörün siyasi otorite tarafından kullanılması gerektiğine işaret eden Ayık, şöyle devam etti:

“Barcelona 1996 yılında olimpiyatlarla kendini komple yeniledi. Biz de İzmir'i Barcelona gibi dünya pazarına açabiliriz. Türkiye arz odaklı büyüdü; önce arzı yaratıp sonra talebi büyüttü. Bu açıdan paket tur bağımlısı gibi görünüyor aslında. İspanya ile birlikte paket turu dünyada en iyi yapan ülkeyiz ama Türkiye'ye 45 milyon, İspanya'ya ise 80 milyon turist gidiyor. Fark açıldı.”

2014 yılında fiyatların bugünkünün yüzde 25 üzerinde olduğunu hatırlatan Ayık, “Dünyada 1.3 milyar insan seyahat ediyor, ortalama 1.3 trilyon dolar hasılat elde ediliyor. Türkiye bugün 700 dolarlar seviyesinde. Çok dalgalı bir süreç yaşadık ve bugün bulunduğumuz noktaya geldik ama sektör olarak çabuk toparlandık. 2019'u sayı anlamında iyi bir yerde bitireceğiz. Son 2 yılda dünya turizmi yüzde 8 büyürken Türkiye yüzde 22 büyüdü” bilgisini verdi.

GENÇLERİ KAVRAYAMADIK

Avrupa'da 45 yaş üstü insanları Türkiye'ye getirebildiklerini ancak yeni neslin bu sadakati göstermediğini belirten Ayık, “Gençleri kavrayamadık biz. Şu an en önemli tehlike bu. Türkiye'nin komple bir dönüşümün içine girmesi gerekiyor. 25-30 yaş arasındaki turisti Türkiye'ye çekemiyoruz” dedi. Turistlerin yarısının paket turla geldiğini ve ortalama 8 gün kaldığını kaydeden Ayık, sektörün 1.5 milyon yatak kapasitesine ulaştığını belirtti. Turistlerin Antalya-İstanbul ve Muğla-İzmir hattına sıkıştığını, diğer bölgelerin boş kaldığını belirten Ayık, “Burada siyasete önemli görev düşüyor. Sadece kıyıları yatırım alanı olarak görmemek lazım” diye konuştu.

BİLBAO’DAN İLHAM ALALIM

Bülent Eczacıbaşı, kültür turizmi alanında hızlı bir büyüme yakalandığını ve kent turizminin öne çıktığına dikkat çekti. Eczacıbaşı Grubu'nun yurtdışında önemli festivallere sponsorluk yaptığını anlatan Eczacıbaşı, kültür sanat etkinliklerinin şehirleri turizm açısından önemli bir dönüşüme soktuğunu aktardı. İspanya'nın Bask Bölgesi'nde kurulan Bilbao Müzesi ile şehrin baştan ayağa değiştiğini anlatan Eczacıbaşı, turizmde Bilbao etkisi olarak bilinen bu etkinin Türkiye için de bir ilham kaynağı olabileceğini iletti. Eczacıbaşı, “1981'de Bask hükümeti, New York merkezli Solomon Guggenheim Vakfı'na, Bilbao'nun limanında bir Guggenheim müzesi inşa edilmesi için öneride bulundu. 90 milyon dolar harcanarak inşa edilen bu yapı, 1997 Ekim ayında açıldı. İlk 3 yılda sadece müzeyi ziyaret etmek için 4 milyona yakın turist Bilbao'ya gitti” dedi.