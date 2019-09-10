Türkiye ve ABD ticaret bakanlarından ortak basın toplantısı

İşte ikilinin ortak basın toplantısından satır başları:

Ruhsar Pekcan: ABD ile ticaret hacmimizi artırmalıyız. İki ülkenin arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi var. ABD ile Çin arasındaki sorunlar ilave ticaret hacmi getirecek.

Wilbur Ross: Çok teşekkür ederim sayın bakan. İki tarafından da ticaret hacmini artırmasını bekliyoruz. 43 ABD’li firma ile bir araya geldik.

Sayın Cumhurbaşkanı ile de görüşeceğiz bugün. Şu an odaklandığımız nokta en kısa zamanda neleri yapabiliriz ilk adım olarak, bunlara odaklanıyoruz. Bunlar bizim başkanımız ve sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanacak.

Birleşmiş Milletler’deki bir hafta süresince ayın 25’in de yapılacak toplantıda bunlar dile getirilecek.