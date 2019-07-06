Türkiye’de alkol AB’ye göre yüzde 63 pahalı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) hazırladığı alkollü içeceklerin fiyat düzeyi endeksine göre Türkiye'de alkollü içecekler fiyat düzey endeksi 163 Euro. Yani, 28 AB ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı alkollü içeceklerin, Türkiye'de 163 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabiliyor.

Türkiye bu alanda 37 Avrupa ülkesi içinde yapılan sıralamada en pahalı beşinci ülke konumunda bulunuyor. En pahalı içki ise 268 Euro ile İzlanda'da satılırken, en ucuz alkollü içecek ise 72 Euro ile Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek'te alınabiliyor. Eurostat'ın verileri Türkiye'de alkollü içeceklerin AB ortalamasına göre yüzde 63 daha pahalı .

ALMAN 100, TÜRK 29

Eurostat tarafından açıklanan satın alma gücü paritesine (SGP) göre Türkiye'nin satın alma gücü hem AB ortalamasından yüzde 35 düşük hem de alkol fiyatları AB ortalamasından yüzde 63 daha pahalı. SGP'ye göre Almanlar 100 birim içki satın alırken Türk vatandaşlar 29 içki alabiliyor.