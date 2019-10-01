Türkiye’de dijital sigortacılık pazarı genişliyor

Türkiye sigortacılık sektörünün dijitalleşmesi vizyonu doğrultusunda Admiral Group üst düzey yöneticilerinin de katıldığı kapsamlı bir etkinlikle sektör profesyonellerini bir araya getiren Tamoniki.com, sigorta kullanıcıları, sigorta aracıları ve sigorta firmaları arasındaki bilgi asimetrisini paralel hale getirmek ve sigorta satın almak isteyenlerin şeffaf, doğru, kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir bilgiye ulaşmasını sağlamak üzerine geliştirdiği iş modelini de sektörle paylaştı. Yeni sigortacılık firmalarıyla entegrasyon çalışmalarına devam ettiğini açıklayan marka, sektörün dijitalleşmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

DİJİTAL KANALLARDA SATIŞ ORANI YÜZDE 3 SEVİYESİNE ÇIKIYOR

Yenidünya, e-ticaret ve çağrı merkezi kanallarından yazılan toplam primlerin, tüm kanallardan satışı yapılan toplam prim oranın yüzde 2.1'ine ulaştığını açıkladı. Toplantıda, sigortacılık sektörünün yatırımlarına hız kesmeden devam ettiği sürece, bu oranın 2020 yılında yüzde 3 seviyesine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

2020 SONUNDA AYLIK 640 BİN TEKİL ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Yenidünya, Ocak 2019'da faaliyetlerine başlayan Tamoniki.com'un günde 4 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ve 2019'un son çeyreği itibariyle aylık tekil kullanıcı sayısının 100 bine ulaştığını da hatırlattı. Yenidünya, 2019 sonunda ziyaretçi sayısının aylık tekil 200 bine erişeceğini kaydederken, 2020 yılı sonunda ise bu rakamın 640 bin olarak hedeflendiğini söyledi.

SİGORTACILIK SEKTÖRÜ HIZLA DİJİTALLEŞİYOR

Bu gelişmelerden sigortacılık sektörünün de yakından etkilendiğini ifade eden Novoa, geçmişte sigorta satışlarının yüz yüze gerçekleştirildiğini ancak günümüzde sektörün hızla dijitalleşmeye gittiğini belirtti. Novoa, AB ülkelerinde, özellikle de İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi pazarlarda finansal ürünlerin karşılaştırma siteleri üzerinden satın alınmasının hızla arttığını, bu trendin sigortacılık ürünlerine de yansıdığını belirtti.