4857 sayılı İş Kanunu'nun 38. Maddesiyle belirlenen ücret kesme cezası, iş birçok kişinin hayatında en az bir kez yaşadığı durumlardan biridir. Ancak bu kadar sık yaşanmasına karşılık kişilerin konuya ilişkin bilgileri çok azdır. Yaşanan ücret kesintisinin neden olduğu, bu durumda nasıl bir yol izleneceği, işverenin sorumlulukları gibi konularda daha fazla bilgi edinebilmek için hazırladığımız haberimiz birçok vatandaşa yol gösterecektir. Ücret kesme cezası nedir? Şartları nelerdir? Eğer siz de bu sorulara cevap arıyorsanız haberimizin ayrıntılarına mutlaka göz atın…

ÜCRET KESME CEZASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

4857 sayılı Kanun'u ile belirlenen ücret kesme cezası, işverenin işçiye disiplinden kaynaklanan sorunlar sonucunda uyguladığı kesintileri kapsamaktadır. Ücret kesme cezasının asla devamsızlıkla ilişkisi yoktur. İş kanunu hakkında daha detaylı bilgiyi https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf adresinden edinebilirsiniz.

İşveren işçiye, iş sözleşmesinde ve toplu iş sözleşmesinde belirttiği sebepler dışında hiçbir sebep ile ücret kesme cezası uygulayamaz. İş sözleşmelerinde belirttiği konularda bir eksiklik bulduğu halde ise işçiye uygulayacağı ücret kesme cezasını, sebebiyle birlikte yazılı olarak belirtmek zorundadır. İşçinin maaşından yapılacak olan ücret kesme cezası kapsamındaki kesinti ise işçinin iki günlük ücretinden daha fazla olamaz. İşçinin bir yıl içerisinde uğradığı ceza için toplam gün sayısı 24 gündür. 24 günden fazla yapılan kesintiler İş Hukukuna aykırıdır.

İşveren, işçinin maaşından ceza olarak kestiği paraları kendisi için alamaz. Konuya ilişkin yasaya göre işveren kestiği bu paraları bir ay içinde, işçiye verilecek olan eğitim ve sosyal hizmetlerde kullanılması adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın cezaya uğrayan işçi için belirttiği bankaya yatırması zorunludur. Bu paraların nasıl harcanacağı, işçi temsilcilerinin de yer aldığı bir kurul tarafından belirlenir.