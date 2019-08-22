İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşımalarda ücretsiz olarak seyahat etmeyi sağlayan İstanbulkart'lar, belirli şartları sağlayan vatandaşlara verilmektedir. Peki ya toplu taşımalarda bu ücretsiz kartları almayı kimler hak etmektedir? Ücretsiz akbil nasıl çıkarılır? Kaybolursa ne yapılır? Konu hakkında merak edilen bu soruların internette aranması üzerine hazırladığımız haberde konuya ilişkin tüm detayları bulabilirsiniz.

ÜCRETSİZ AKBİL NASIL ÇIKARILIR? KAYBOLURSA NE YAPILIR?

Ücretsiz İstanbulkart sahipleri İstanbul'daki toplu taşımalara ücretsiz binebilir. Bu kartlar,

– 65 Yaş Kartı: Gün, ay ve yıl olarak 65 yaşını doldurmuş vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullanabileceği ücretsiz İstanbulkart'tır.

– Belediye Zabıta Kartı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İlçe Belediyelerinde fiilen görev yapmakta olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personelinin toplu taşıma araçlarında kullanabileceği ücretsiz İstanbulkart'tır.

– Engelli Kartı: % 40 ve üstünde bir oranda Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan vatandaşlara verilen İstanbulkart'tır.

– Gazi Kartı: İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatına fiili olarak katılan Gaziler ve Harp Malulleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Mensupları, Mahalle ve Kır Bekçileri, Orman Memurları, Gümrük Muhafaza Memurları ve Sağlık Personelinden terörle mücadele esnasında yaralanan veya sakatlanan Vazife Malullere verilen İstanbulkart'tır.

– Gazi Ailesi Kartı: Gazi kartından yararlanan kişilerin eşleri ile kendilerinin vefatları halinde aylık bağlanan Dul Eşlerinin toplu taşıma araçlarında kullanabileceği ücretsiz İstanbulkart'tır.

– EHS Kartı: Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Merkez Komutanlığı bünyesinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrosunda ve fiilen görev yapmakta olan Subay, Astsubay, Uzman Çavuşlar ve Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü, Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensupları ve Emniyet Müfettişi Memurlarının toplu taşıma araçlarında kullanabileceği ücretsiz İstanbulkart'tır.

– Sarı Basın Kartı: Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilmiş Sarı Basın Kartı ve Sürekli Basın Kartı sahiplerinin toplu taşıma araçlarında kullanabileceği ücretsiz İstanbulkart'tır.

– Şehit Eşleri ve Ailesi Kartı

– TÜİK Kartı: 5429 sayılı Kanununun 49.Maddesi uyarınca, İBB hizmet alanı içerisinde sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için geçici görevle sahada görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu personelinin toplu taşıma araçlarında kullanabileceği ücretsiz İstanbulkart'tır.

– Milli Sporcu Kartı

– PTT Kartı: 406 sayılı Kanunu ile 5584 sayılı Kanununa göre T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi üniformalı postacı ve dağıtıcıların toplu taşıma araçlarında kullanabileceği ücretsiz İstanbulkart'tır.

– Milli Sporcu Kartı: 5774 sayılı Kanunlara göre T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından adlarına düzenlenmiş ve üzerinde “SERBEST” ibaresi yazan, sadece devlet sporcusu ünvanına sahip kişilerin toplu taşıma araçlarında kullanabileceği ücretsiz İstanbulkart'tır.

– Şehit Eşleri ve Ailesi Kartı: 1005 sayılı Kanun, 3713 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun kapsamında kendilerine aylık bağlanan Şehitlerin Eşlerini, Anneleri ve Babaları ile Şehit olan anne ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu Kuruma tâbi olarak çalışmayan Yetim Çocuklarının toplu taşıma araçlarında kullanabileceği ücretsiz İstanbulkart'tır.

Kartınızı kaybederseniz ALO 153’ü arayarak kartınızı kullanıma kapattırmanız gerekmektedir.Kartınızı kullanıma kapattırdıktan sonra aşağıdaki belgeler ile size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi'ne giderek kartınızı yenileyebilirsiniz.

– Kimlik

– 1 fotoğraf

– Kartınız arızalı ise arızalı kart