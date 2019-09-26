Uygun kredi için sıfır aracın parasının yüzde 30’u cepte olmak zorunda

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bugün açıkladığı kredi düzenlemesine göre yüzde 1.40'larda olan taşıt kredisi faiz oranlarını yüzde 0.49 yüzde 0.69 aralığına çekti.

MEVZUAT AYNEN DEVAM EDİYOR

Son yapılan düzenleme ile fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan otomobillerin yüzde 70'i için bankalar taşıt kredisi kullandırıyor. Fiyatı 120 bin TL'den fazla olan otomobiller için 120 bin TL'ye kadar yüzde 70 üstü için yüzde 50'si tutarında kredi kullandırılıyor.

Üst düzey bir kamu bankası yetkilisinin sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamaya göre taşıt kredisi mevzuatı aynen devam ediyor.

İLGİLİ HABER Üç kamu bankasından araç kredisi paketi

EGEA İÇİN 28 BİN 20 TL

Yani diyelim ki yerli üretim olan fiyatı en düşük olmak kaydıyla bir Fiat Egea almaya karar verdiniz. Şu anda hurda teşviki olmadan bu otomobilin anahtar teslim fiyatı 93.400 TL.

Bankalar size bu otomobilin yüzde 70'ine kadar yani 65 bin 380 TL'ye kadar kredi verecek. Bu krediyi kamu bankalarından 0.49-0.69 arası faizle kullanabileceksiniz. Yani yerli üretim Fiat Egea satın alabilmek için 28 bin 20 TL'nin cebinizde olması gerekiyor ki uygun koşullu krediden faydalanabilesiniz.

CLİO İÇİN 27 BİN 870 TL

Renault Clio'nun Türkiye'de anahtar teslim en ucuz modelinin fiyatı 92 bin 900 TL. Bu araç için uygun krediden faydalanmak istiyorsanız 27 bin 870 TL'nin cebinizde olması gerekiyor.

İ10 İÇİN 27 BİN 741 TL

Hyundai'nin i10 modelinin tavsiye edilen satış fiyatı 92 bin 470 TL bu otomobili kamu bankalarından uygun kredi ile almanız için ise cebinizde 27 bin 741 TL olması gerekiyor.