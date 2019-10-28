Uzaya gitmeden borsaya gidiyor

İngiliz milyarder Richard Branson'ın kurduğu uzay turizmi şirketi Virgin Galactic bugün borsaya açılıyor. Böylece işi uzay turizmi olan bir şirket ilk kez halka arz edilmiş olacak.

Financial Times'ta yer alan habere göre Branson'ın Virgin Galactic şirketi Jeff Bezos ve Elon Musk gibi milyarderlerin de olduğu piyasada mücadele etmeye çalışacak.

Şirketin şu ana kadar 600 müşterisi uzay seyahati için kayıt yaptırdı. Müşterileri arasında Leonardo Di Caprio ve Justin Bieber gibi dünyaca ünlü isimler de var.

Şirketin uzay uçuşlarına 2021 yılında başlaması planlanıyor.

Boeing ve Lockheed Martin gibi şirketlerin de uzay uçuşu hakkında çalışmaları bulunurken Virgin Galactic uzay turizmine odaklanan ilk şirket oldu.

Virgin Galactic uzay seyahatini 2009 yılında başlatmayı planlıyordu. Daha sonra bir test uçuşunda bir pilotun hayatını kaybetmesi planların daha da ötelenmesine neden oldu.