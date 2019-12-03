Vatandaş kredi kartına yüklendi

Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında kredi kartı harcamalarında geçmiş yılların rekoru kırıldı. Dokuz ayda tam 678 milyar 421 milyon lira harcadık.

SÖZCÜ'nün BKM verilerinden yararlanarak yaptığı belirlemelere göre, bu yıl eylül ayına kadar geçen sürede yurt içi ve yurt dışında kullanılan yerli kredi kartı harcamaları 2002'den 2017'ye kadar geçen yıllarının tamamını geride bıraktı ve 678 milyar 421 milyon lira harcandı. Bu tutarın 62 milyar 201 milyon lirasını nakit çekimler oluşturdu.

Geçen yılın tamamında ise 794 milyar 305 milyon lira harcanmıştı. Bu yılın sonunda da yeni bir rekor kırılarak 2018'in geri kalması bekleniyor. Eylül ayı itibariyle 68 milyon 592 bin 980 adet kredi kartı bulunuyor.