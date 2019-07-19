4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında bazı durumlarda işverenin çalışanına yarım ücret ödemesi durumu, hem işçi hem de işveren tarafından sıklıkla merak edilen bir konudur. Yarım ücret nedir, kimlere verilir? Bu ve benzeri soruların cevaplarını öğrenmek için araştırma yapan kişiler için hazırladığımız haberde yarım ücret hakkında aklınıza takılanları bulabilirsiniz. İşte haberimizin detayları…

YARIM ÜCRET NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 40. maddesinde yapılan tanıma göre yarım ücret, kanunun 24. maddesinin III numaralı bendinde belirtilen “İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa” ve kanunun 25. maddesinin III numaralı bendinde belirtilen “İşçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.” durumunda çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün yarım ücret ödemesi halidir. Yarım ücret uygulaması sadece kanun ile belirlenmiş bu sınırlar içerisinde uygulanabilir. Onun dışında işverenin çalışanın iş sözleşmesinde yazan ücreti azaltmaya hakkı yoktur.

İş Kanunu hakkında daha detaylı bilgi https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf linkinden edinebilirsiniz.

BELİRTİLEN ZORLAYICI SEBEPLER NELERDİR?

İş Kanunu'nda yer alan yarım ücretin uygulandığı durumlarda gerekçe gösterilen zorlayıcı sebepler neleri kapsamaktadır? Eğer işverenin kendi idaresinin dışında gerçekleşen ve önceden kestirilemeyen ve bunun sonucunda önlenmesine olanak olmayan yani dışsal etkilerden gerçekleşen durumlarda geçici olarak çalışma süresinin azalması veya faaliyetleri kısmen ya da tamamen durması halinde yarım ücret uygulaması gerçekleşebilir. Bu durumlara somut örnekler vermek gerekirse, deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, işçinin kısa süreli gözaltına alınması ve benzeri hallerle açıklanabilir.

İşçinin bir haftalık süre içinde iş akdi sona ermişse, çalışmama veya çalıştırmamaya ilişkin zorlayıcı sebepleri ortadan kalkmış ise, yarım ücret yükümlülüğü de ortadan kalkar.

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