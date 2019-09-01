Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yasak kalktı! İşte tezgahta balık fiyatları

Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de kaldırıldı. Ancak balıkçılar ilk günden umduğunu bulamadı. ilk gece ağlara en çok hamsi ve istavrit takılırken iki balığın da kilogramı ortalama 30 TL'den satılıyor.

14:28 -
Haberler Ekonomi
Yasak kalktı! İşte tezgahta balık fiyatları

1 Eylül av yasağının kalmasıyla birlikte ‘Vira Bismilah' diyen balıkçılar umduğunu bulamadı.

Tüm Türkiye'de dün gece 00.00 itibariyle balık avı yasağı kalktı. Marmara Denizi'nden de yüzlerce balıkçı serin sulara ‘Vira Bismillah' diyerek açıldı.

Limandan havai fişeklerle büüyük coşku ile ayrılan balıkçılar umduğunu bulamadı. Ağlarını denize büyük bir gayretle bırakan balıkçılar, Marmara Denizi'nde sezonun ilk gecesinde beklentilerini karşılayamadı.

Yasağın kalktığı ilk gece ağlara en çok hamsi ve istavrit takıldı. Hamsinin kasası halde 200-250 TL arasında alıcı buldu. Av yasağının kalktığı ilk gün balık tezgahlarında hamsi ve istavrit ortalama 30, mezgit de ortalama 25 TL’den satışa çıktı.

Balıkçılar sezonun ilerleyen günlerinde avlanan balık miktarının artmasıyla fiyatların düşeceğini belirtti.

Son güncelleme: android-time 14:33 01.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more