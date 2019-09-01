Yasak kalktı! İşte tezgahta balık fiyatları

1 Eylül av yasağının kalmasıyla birlikte ‘Vira Bismilah' diyen balıkçılar umduğunu bulamadı.

Tüm Türkiye'de dün gece 00.00 itibariyle balık avı yasağı kalktı. Marmara Denizi'nden de yüzlerce balıkçı serin sulara ‘Vira Bismillah' diyerek açıldı.

Limandan havai fişeklerle büüyük coşku ile ayrılan balıkçılar umduğunu bulamadı. Ağlarını denize büyük bir gayretle bırakan balıkçılar, Marmara Denizi'nde sezonun ilk gecesinde beklentilerini karşılayamadı.

Yasağın kalktığı ilk gece ağlara en çok hamsi ve istavrit takıldı. Hamsinin kasası halde 200-250 TL arasında alıcı buldu. Av yasağının kalktığı ilk gün balık tezgahlarında hamsi ve istavrit ortalama 30, mezgit de ortalama 25 TL’den satışa çıktı.

Balıkçılar sezonun ilerleyen günlerinde avlanan balık miktarının artmasıyla fiyatların düşeceğini belirtti.