Yaşlılık aylığı devletin, yaşı ilerleyen kişiler için hayatlarını kolaylaştırmak ve geçimlerini sağlamak adına oluşturduğu maddi bir olanaktır. Bu aylıktan yararlanmak için aranan şartları yerine getirenlerin aklındaki en büyük soru ise yaşlılık aylığı nasıl hesaplanır, ne zaman başlar? Vatandaşların çeşitli kaynaklarda aradığı bu soruların cevapları için hazırladığımız en güncel haber ile merak edilenleri bir araya topladık. İşte yaşlılık aylığı ile ilgili merak edilenler…

YAŞLILIK AYLIĞI NEDİR?

Kısaca tanımlamak gerekirse yaşın ilerlemesi sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalı vatandaşların geçimlerini sağlamaları için yaşlılık sigortasından bağlanan aylığa yaşlılık aylığı denmektedir. 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giren yaşlılık aylığı halk arasında 65 yaş üstü aylığı olarak da bilinir.

YAŞLILIK AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı), hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz ve adından da anlaşılacağı gibi 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşların verilmektedir. Detaylı bilgiyi http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17049&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=65%20ya%C5%9F linkindeki 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile engelli ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında yönetmelikten edinebilirsiniz.

YAŞLILIK AYLIĞI NASIL HESAPLANIR, NE ZAMAN BAŞLAR?

Aylık Bağlama Oranı (ABO)

a) Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır, ancak, aylık bağlama oranı % 90’ı geçemez.

Örnek : 7200 prim ödeme gün sayısı bulunan sigortalının aylık bağlama oranı:

7300/360 =20,28

20,28 x %2 = % 40,56

b) 28 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına göre aylığa hak kazanan sigortalılardan;

– 4A sigortalıları için hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 7200 günden az olanlar için çalışma gücü kayıp oranının 7200 gün prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın % 60’a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre (Çalışma gücü kaybı oranı x 7200 / % 60 = Aylık Bağlama Oranına esas prim gün sayısı), % 40’ı geçmemek üzere,

– 4B sigortalıları için hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olanlar için çalışma gücü kayıp oranının 9000 gün prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın % 60’a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre (Çalışma gücü kaybı oranı x 9000 / % 60 = Aylık Bağlama Oranına esas prim gün sayısı), % 50’yi geçmemek üzere, tespit edilir.

Prim ödeme gün sayısı 4A sigortalıları için 7200, 4B sigortalıları için 9000 günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı belirlenir.