Yeni Şafak: Kamu borcunu ödesin, çarklar döner

İşte Yeni Şafak'ın birinci sayfasında yer alan o haber:

İş dünyası ve uzmanlar ‘devletin mal ve hizmet satın aldığı şirketlere borcunu ödemesi çarkları hızlandırır' diyor.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, “Kamu alacakları ödenirse şirketlerin önündeki bulutlar dağılır. Faiz ve enflasyon da düşer” diyor.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, “Kamu kurumlarının piyasaya olan borçlarını ödemek konusunda ellerini taşın altına koyması gerek” ifadesini kullanıyor.

Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat ise, “İşletmeler alacaklarıyla perişan oluyor. Kamu borçlarını öderse işletmeler de tedarikçi ve işçilere ödemelerini yapar” diye konuştu.

Doç. Dr. Kadir Tuna, “Üretim yavaşlıyor. Kamu kuruluşlarının ödeme planları gözden geçirilip hızlandırılmalı” diyor.



Haberin iç sayfadaki detayı