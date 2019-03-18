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Yeni Zelanda katliamında 24 saatte 1.5 milyon video girişimi

Yeni Zelanda'daki vahşetten sonra 24 saat içinde Facebook, katliam anını gösteren 1.5 milyon videonun yayından kaldırıldığını veya yayınlanmasını engellediğini açıkladı. Kullanıcılar tam 1.5 milyon kez katliam anının videosunu Facebook'a yüklemeye çalıştı bazı girişimler başarılı oldu. Söz konusu video AKP'nin seçim mitinginde geçen cumartesi günü yayınlanmıştı.

Sozcu.com.tr
10:10 -
Haberler Ekonomi
Yeni Zelanda katliamında 24 saatte 1.5 milyon video girişimi

Canlı yayında katliam yayınına aracılık eden Facebook’a eleştirilen çığ gibi büyüyor. Şirket yaptığı açıklamada Yeni Zelanda canisinin 50 kişiyi gaddarca katlettiği olaydan sonra katliam anıyla ilgili kullanıcıların 1.2 milyon video yüklemeye çalıştığı ve bu videoların yüklenmesinin Facebook yönetimi aracılığı ile engellendiği ifade edildi.

300 BİN VİDEO SİLİNDİ

Facebook’tan yapılan resmi açıklamada katliamdan sonraki ilk 24 saatte katliama ilişkin yüklenen 300 bin videonun ise daha sonra silindiği ifade edildi.

Facebook’un açıklamasına göre katliam sonrası ve toplamda 1.5 milyon videonun ya yayından kaldırıldı ya da yayınlanmadan önce engellendi.

FACEBOOK YENİ ZELANDA BAŞBAKANINA ULAŞTI

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern dün düzenlediği basın toplantısında Facebook’un operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Sherly Sandberg’in kendilerine ulaştığını söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Andern katliamdan sonra Müslüman topluluğuna taziye ziyaretinde bulundu. Fotoğraf: Retuers

Ardern, “Kendisi ile direkt konuşmadım konuyu bize açıklamak istedi. Konuyu Facebook ile direkt olarak görüşeceğim” diyerek canlı yayında katliam videosu yayımlayan platformla ilgili açıklama yaptı.

Ardern Facebook’un birçok soruya yanıt vermesi gerektiğini de ekleyerek sosyal medya devine gözdağı verdi.

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Son güncelleme: android-time 10:21 18.03.2019
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