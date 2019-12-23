Zamlanan cep telefonu harcından sonra yurt dışından iPhone 11 getirmek hesaplı mı?

Yeniden Değerleme Oranı 22.58 olarak belirlendi. Yıllık enflasyon yüzde 12 bekleniyor ancak 2020’de vatandaş vergi, harç ve trafik cezalarını yüzde 22.58 zamlı ödeyecek.

Yeniden Değerleme Oranı ile yurt dışından getirilen cep telefonu harcı da 1.838 TL seviyesine yükselecek. Özellikle dolar kurunda yaşanan artış sonrası Türkiye’de belirli markaların telefonları oldukça yükselmişti.

Vatandaş çareyi bu telefonları yurt dışından getirtmekte ararken cep telefonu harçlarına gelen art arda zamlar gelmeye devam ediyor.

HÂLÂ TÜRKİYE’DEN DAHA UCUZ

Ancak bu yükselişe rağmen yurt dışından cep telefonu getirmek hâlâ Türkiye’den almaktan daha hesaplı durumda. Çünkü dolar kurunda herhangi bir gerileme bulunmuyor. İşte Apple’ın son telefonu iPhone 11’in Türkiye fiyatları ve yurt dışından getirdiğinizde cebinizde kalacak olan para:

170 TL’DEN 1.838 TL’YE

Yurt dışından getirilen cep telefonu harcı Kasım 2018’de 170 TL’den 500 TL’ye çıkarıldı. 2019 yılının Temmuz ayına geldiğimizde bu rakam yüzde 200 zamlanarak 1.500 TL’ye çıktı. Cep telefonu harcı 2020 yılının Ocak ayından itibaren de 1.838 TL olacak.