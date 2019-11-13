Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek net kârı açıklandı

Bankanın KAP’a açıkladığı bilançosuna göre toplam kredileri Eylül sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre %13.9 artarak 432.1 milyar lira, TL kredileri %19.1 artarak 309.8 milyar lira oldu.

Bankanın net faiz gelirleri üçüncü çeyrekte %15 düşerek 5.7 milyar lira, ücret ve komisyon gelirleri %35.4 artışla 863 milyon lira oldu.

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9 AYLIK NET KÂRI YÜZDE 31.9 DÜŞTÜ

Ziraat Bankası’nın geçen sene üçüncü çeyrekte 1.55 milyar lira olan ticari zararı da bu sene aynı dönemde 1.8 milyar liraya çıktı. Ziraat Bankası’nın dokuz aylık net kârı %31.9 düşüşle 3.8 milyar lira oldu. (REUTERS)