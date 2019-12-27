Zorunlu deprem sigortasının fiyatı arttı! DASK ne kadar oldu?

Zorunlu deprem tarifesinde asgari prim tutarına zam yapıldı. Tebliğe eklenen iki yeni deprem risk bölgesi için öngörülen asgari prim tutarı ise 40 TL ve 35 TL olarak belirlendi.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 215,000 liradan 240,000 liraya çıkarıldı.

355 TL’DEN 782 TL’YE ÇIKARILDI

Önceki tarife ve talimat tebliğinde “çelik, betonarme, karkas yapılar”, “yığma, kagir yapılar” ve “diğer yapılar” şeklinde üç ayrı kategoride yer alan yapı tarzı, yeni tarife ve talimat tebliğinde “betonarme” ve “diğer” olarak iki kategoriye düşürüldü. Sigorta bedeline esas metrekare bedeli de “betonarme” yapılar için 1,020 TL’den 1,134 TL’ye, “diğer” yapılar için 355 TL’den, 782 TL’ye çıkarıldı.

Eklenen geçici maddeye göre, tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın yeni tebliğ kapsamındaki teminatlara tabi olacak. (REUTERS)