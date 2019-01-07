Amazon’dan paspas skandalı!

Merkezi ABD'de bulunan e-ticaret sitesi Amazon, üzerinde Arapça ayet ve "Allah" yazılı banyo paspaslarını, ABD'deki Müslüman toplumundan gelen tepkiler üzerine satıştan kaldırmak zorunda kaldı.

Amazon, üzerinde Arapça ayetler ve “Allah” yazılı banyo paspaslarını satışa sunmasının ardından ABD’deki Müslüman toplumundan büyük tepki aldı. ABD’nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yaptığı açıklama üzerine Amazon söz konusu ürünleri satıştan kaldırdı.

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Öte yandan söz konusu ürünlerin satışının durdurulması için Change.org’da başlatılan kampanyada yaklaşık 73 bin imza toplandı. Amazon, 2016’da da Arapça Allah yazılı paspasları İngiltere’de satışa sunmasının ardından büyük eleştiri almıştı. AA