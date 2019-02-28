BM: İsrail, Gazze’de savaş suçu işlemiş olabilir!

30 Mart – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 189 Filistinli hayatını kaybetmişti. Konsey keskin nişancıların çocukları, sağlık ekiplerini ve gazetecileri bilerek hedef almış olduğuna inanacak haklı gerekçeler bulunduğunu belirtti.

“HİÇ KİMSE İSRAİL’İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI ELİNDEN ALAMAZ”

BBC Türkçe’nin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı’na vekaleten atanan İsrael Katz Konsey’in bulgularını reddettiklerini belirterek “İnsan Hakları Konseyi’nin Absürd Tiyatro’su bir kez daha düşmanca, uydurma ve İsrail’e karşı önyargılı bir rapor üretti” dedi. Katz “Hiç kimse İsrail’in kendini savunma, vatandaşlarını ve sınırlarını koruma hakkını elinden alamaz” diye konuştu.

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Filistinliler geçen yıl Mart ayı sonunda İsrail işgalini protesto etmek için İsrail sınırında “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” başlatmış, Filistin Sağlık Bakanlığı sadece o gün 15 göstericinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.