Son dakika… Dışişleri’ndan operasyon açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekâtı ve NATO ile ilgili açıklamalarda bulundu. tNATO savunma planlarının gizlilik derecesine sahip olduğunu ifade eden Aksoy, “Bu planların sızdırılması da ciddi gizlilik ihlalidir. Bunu sızdıranların en kısa zamanda bulunmalarını diliyoruz. İki temel yanlışı düzeltmek isterim. Birincisi; Baltıkların savunma planlarının bulunmadığı ve bu bölgelerin savunmasız kaldığıyla alakalı. Bunlar tamamen yanlış, gerçek değil. Zira NATO’nun her duruma göre ihtimal planları mevcuttur. Bu evvelden de böyleydi, bundan sonra da olacak. İkinci yanlış ise; blokaj, rezerv, veto gibi kelimeler. Müttefikler birbirlerini veto etmezler. Fikir ayrılıkları tabii ki olabilir ancak bunlar tartışılır ve aşılmasına dönük adımlar atılır. Nitekim ‘Londra Liderler Toplantısı’nda da bu sorun aşıldı. Bizim herhangi bir müttefikin savunma planlarına dönük bazı ülkelerce iddia edildiği gibi bir tasarrufumuzun olmadığı zaten sonuçlarda da yer alıyor. Ayrıca Baltıklı liderlerin demeçlerine de bakarsanız onlar da ülkemiz hakkında övgü dolu kelimeler kullanıyorlar. Litvanya Dışişleri Bakanı da sosyal medyada paylaşım yaptı bu konuda” dedi.

“EN BÜYÜK TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR”

Güvenliğin bir bütün olduğunu vurgulayan Aksoy, “Türkiye NATO’dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı’nda kaybetti’ diye. Bunlar da gerçeği yansıtmıyor. Bundan 4-5 sene önce NATO’nun gündeminde terörizm konusunun hiçbir şekilde yer almadığını hatırlatmak isterim. Gündemde böyle bir konu yoktu. Hatta çoğu müttefik bu konunun NATO’nun gündemine girmesini istemiyordu. Büyük ölçüde ülkemizin gayretleriyle terörizm NATO’nun gündemine girdi. Hatta müttefikler terörizmi, NATO’nun karşısındaki en büyük tehdit olarak görüyorlar. Londra Bildirisi’nde, ‘Terörizm hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor’ ifadesi yer alıyor. PYD/YPG bir terör örgütü. Bunu hepimiz biliyoruz. PYD/YPG’nin PKK’nın Suriye’de uzantısı olduğunu da sıkılmadan tüm müttefiklerimize anlattık, anlatmaya da devam edeceğiz. İyi terörist, kötü terörist ayrımı olamaz. Dar siyasi hesaplarla yanlış adımlar atılmaması gerekiyor. PYD/YPG’ye kol kanat gerenler ‘Barış Pınarı Harekatı’yla büyük bir hüsrana uğradı. Esasen, bütün yaygara da bundan kopuyor” şeklinde konuştu.