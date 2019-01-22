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10 yılda İstanbul’da nereler değişti?

Sosyal medya “10 years challenge” adındaki akımla çalkalanıyor. Dünya çapında isimlerin de kendini kaptırdığı akım, kişilerin 10 yıl içerisindeki değişimlerini gösteren iki ayrı fotoğraftan oluşuyor.Biz de İstanbul’un Google Earth uygulamasına yansıyan 10 yıllık değişimini sizler için derledik…

Seda ÖNCELER
09:09 -
Haberler Gündem
10 yılda İstanbul’da nereler değişti?
Anadolu ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu - 2009

Anadolu ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu – 2009

Anadolu ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu - 2019

Anadolu ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu – 2019

Bakırköy-Ataköy Sahil yolu 2009

Bakırköy-Ataköy Sahil yolu 2009

Bakırköy-Ataköy Sahil yolu 2019

Bakırköy-Ataköy Sahil yolu 2019

İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan ve 2008'den itibaren hızla büyüyen Ataşehir'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan ve 2008'den itibaren hızla büyüyen Ataşehir'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan ve 2008'den itibaren hızla büyüyen Ataşehir'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan ve 2008'den itibaren hızla büyüyen Ataşehir'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

Bahçekent'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

Bahçekent'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

Bahçekent'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

Bahçekent'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

Bahçeşehir'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

Bahçeşehir'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

Bahçeşehir'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

Bahçeşehir'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul'da son dönemde yıldızı parlayan Beylikdüzü'nün 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul'da son dönemde yıldızı parlayan Beylikdüzü'nün 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul'da son dönemde yıldızı parlayan Beylikdüzü'nün 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul'da son dönemde yıldızı parlayan Beylikdüzü'nün 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Bomonti, son 5-6 aydır inşaat firmalarının diktiği gökdelenlerle biliniyor. Bomonti'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Bomonti, son 5-6 aydır inşaat firmalarının diktiği gökdelenlerle biliniyor. Bomonti'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi.
(2009)

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Bomonti, son 5-6 aydır inşaat firmalarının diktiği gökdelenlerle biliniyor. Bomonti'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Bomonti, son 5-6 aydır inşaat firmalarının diktiği gökdelenlerle biliniyor. Bomonti'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi.
(2019)

Hadımköy Delikkaya'nın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

Hadımköy Delikkaya'nın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

Hadımköy Delikkaya'nın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

Hadımköy Delikkaya'nın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

Esenyurt'un 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

Esenyurt’un 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

Esenyurt 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

Esenyurt 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

Fikirtepe 2009'da böyleydi.

Fikirtepe 2009’da böyleydi.

Fikirtepe 2019'da böyle oldu.

Fikirtepe 2019’da böyle oldu.

İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu alanın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu alanın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu alanın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu alanın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

Avcılar'da bulunan Ispartakule'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

Avcılar'da bulunan Ispartakule'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

Avcılar'da bulunan Ispartakule'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

Avcılar'da bulunan Ispartakule'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul - 2009

İstanbul – 2009

İstanbul - 2019

İstanbul – 2019

İstanbul Başakşehir'de bulunan Kayabaşı'nın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul Başakşehir'de bulunan Kayabaşı'nın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul Başakşehir'de bulunan Kayabaşı'nın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul Başakşehir'de bulunan Kayabaşı'nın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş sağlamak için 2016 yılında yapılan ‘Kuzey Marmara Otoyolu' 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş sağlamak için 2016 yılında yapılan ‘Kuzey Marmara Otoyolu' 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş sağlamak için 2016 yılında yapılan ‘Kuzey Marmara Otoyolu' 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş sağlamak için 2016 yılında yapılan ‘Kuzey Marmara Otoyolu' 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul Sarıyer'e bağlı olan Maslak'ın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul Sarıyer'e bağlı olan Maslak'ın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul Sarıyer'e bağlı olan Maslak'ın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul Sarıyer'e bağlı olan Maslak'ın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Seyrantepe'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Seyrantepe'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Seyrantepe'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Seyrantepe'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)

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Son güncelleme: android-time 10:30 22.01.2019
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