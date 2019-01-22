10 yılda İstanbul’da nereler değişti?

Anadolu ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu – 2009
Anadolu ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu – 2019
Bakırköy-Ataköy Sahil yolu 2009
Bakırköy-Ataköy Sahil yolu 2019
İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan ve 2008'den itibaren hızla büyüyen Ataşehir'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)
İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan ve 2008'den itibaren hızla büyüyen Ataşehir'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)
Bahçekent'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)
Bahçekent'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)
Bahçeşehir'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)
Bahçeşehir'in 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)
İstanbul'da son dönemde yıldızı parlayan Beylikdüzü'nün 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)
İstanbul'da son dönemde yıldızı parlayan Beylikdüzü'nün 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Bomonti, son 5-6 aydır inşaat firmalarının diktiği gökdelenlerle biliniyor. Bomonti'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi.
(2009)
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Bomonti, son 5-6 aydır inşaat firmalarının diktiği gökdelenlerle biliniyor. Bomonti'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi.
(2019)
Hadımköy Delikkaya'nın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)
Hadımköy Delikkaya'nın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)
Esenyurt’un 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)
Esenyurt 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)
Fikirtepe 2009’da böyleydi.
Fikirtepe 2019’da böyle oldu.
İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu alanın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)
İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu alanın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)
Avcılar'da bulunan Ispartakule'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)
Avcılar'da bulunan Ispartakule'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)
İstanbul – 2009
İstanbul – 2019
İstanbul Başakşehir'de bulunan Kayabaşı'nın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)
İstanbul Başakşehir'de bulunan Kayabaşı'nın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)
İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş sağlamak için 2016 yılında yapılan ‘Kuzey Marmara Otoyolu' 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)
İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş sağlamak için 2016 yılında yapılan ‘Kuzey Marmara Otoyolu' 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)
İstanbul Sarıyer'e bağlı olan Maslak'ın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)
İstanbul Sarıyer'e bağlı olan Maslak'ın 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)
İstanbul Kağıthane'ye bağlı Seyrantepe'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2009)
İstanbul Kağıthane'ye bağlı Seyrantepe'nin 2009-2019 yılları arasındaki değişimi. (2019)