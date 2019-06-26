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Son Dakika…100 bin askere erken terhis hakkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yeni askerlik kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle askerlik 6 aya düştü. Bedelli askerlik sürekli hale geldi.

03:59 -
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Son Dakika…100 bin askere erken terhis hakkı

Askerlikte 6 ayını tamamlamış 100 binden fazla askerin terhis olması bekleniyor.

Bakaya ve yoklama kaçaklarına bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlanma hakkı tanındı.

AYRINTILAR GELİYOR…

a İlgili Haber Yeni askerlik sistemi onaylandı! Yeni askerlik sistemi maddeleri neler? Yeni askerlik sistemi TBMM tarafından onaylandı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da imzaladı. Binlerce vatandaş yeni askerlik sistemi yasası maddelerini merak ediyor. Yeni askerlik sistemi ile birlikte, askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında yaklaşık 100 bin kişinin terhis olması bekleniyor.

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Son güncelleme: android-time 04:02 26.06.2019
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