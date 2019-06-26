Son Dakika…100 bin askere erken terhis hakkı

Askerlikte 6 ayını tamamlamış 100 binden fazla askerin terhis olması bekleniyor.. Bakaya ve yoklama kaçaklarına bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlanma hakkı tanındı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. . \t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\ta. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\tİlgili Haber. \t\t\t\tYeni askerlik sistemi onaylandı! Yeni askerlik sistemi maddeleri neler?. \t\t\t\tYeni askerlik sistemi TBMM tarafından onaylandı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;da imzaladı. Binlerce vatandaş yeni askerlik sistemi yasası maddelerini merak ediyor. Yeni askerlik sistemi ile birlikte, askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında yaklaşık 100 bin kişinin terhis olması bekleniyor.. \t\t\t. \t\t. \t. .