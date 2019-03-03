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12 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısından zor kurtuldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu esnaf kurtardı. Köpeklerin saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

17:21 -
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Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda 12 yaşındaki Kerimcan Çiftçioğlu, köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuğun bağırış sesleri ile birlikte dışarıya fırlayan Aziz Şeker adlı esnaf ise yere düşen çocuğu köpeklerin saldırısından kurtardı. Yetkililerin sokak köpeklerine bir çare bulması gerektiğini söyleyen Şeker yaptığı açıklamada, “Burada biz dükkanda oturuyorduk. Bir köpek sesiyle kalktık baktık ki esnaf arkadaşımızın oğluna köpek saldırıyor. Isıracaklardı biz hemen müdahale ettik esnaf arkadaşlarla. Yetkililerimizin bu konu hakkında yardımlarını istiyoruz. Çocuklarımız yolda saldırıya uğruyor” dedi.

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Öte yandan, köpeklerin 12 yaşındaki çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğa köpeklerin saldırı anı ve vatandaşın kurtarması gözüküyor. İHA

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Son güncelleme: android-time 17:48 03.03.2019
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