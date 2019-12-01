13 kurşunla katledildi ailesi kampanya başlattı

Eyüpsultan, Alibeyköy Güzeltepe Mahallesi sakinleri, 3 Temmuz'da maganda kurşunlarıyla öldürülen Serdar Çekiç için bir araya gelerek silahlanmaya hayır dedi. TEM Otoyolu İSTOÇ sapağında motosikletiyle seyreden Hasan Saytal tarafından 13 kurşunla katledilen Çekiç için kardeşi Aslı Akyar’da sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

“KARDEŞİM KİMSEYİ İNCİTMEDİ”

Eylem için bir araya gelenler “Serdar İçin Adalet” sloganları atarken Çekiç'in kız kardeşi Akyar konuşma yaptı. Akyar, kardeşinin hiç kimseyi incitmediğini belirterek, “Serdar Çekiç, 37 yaşına kadar bu mahallede yaşadı. Burada gördüğünüz hepimiz, ailesi, arkadaşları, komşusu, hep birlikte bu topraklarda büyüdük. Bugüne kadar kardeşim bir Allah'ın kulunu incitmedi, bir kediye kış demedi. Merhametliydi, çocukları severdi. Annesinin biricik evladıydı. Ama malesef 3 Temmuz sabahı kardeşim canice katledildi, 13 kurşunla. Bizler ailesi ve tüm sevenleri olarak, bireysel silahlanmaya hayır. Anneler ağlamasın, başka çocuklar yetim kalmasın diyoruz ve hep birlikte Serdar Çekiç için adalet istiyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA DÜZENLEDİ

Konuşmasında, duygulu anlar yaşayan Akyar, 3 ay önce sosyal medyada da kampanya başlatmıştı. #BireyselSilahlanmayaHayır ve #SerdarÇekiçİçinAdalet etiketiyle başlatılan kampanyaya birçok ünlü isim ve siyasetçi de destek verdi.