15 Temmuz şehidinin eşinden İmamoğlu’na tebrik

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok‘u kaybeden Nihal Olçok, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu‘nu tebrik etti.

“DUA EDECEĞİMİ BİLMENİZİ İSTİYORUM”

Olçok, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni İBB başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, herkese,her şeye hayra vesile olsun. Sizi tebrik ederim ve bu başarının sizi sarhoş etmemesi için dua edeceğimi bilmenizi istiyorum. Bu sözüm alkol ile ilgili değil, çünkü zâhir sarhoşluk, bâtın sarhoşluk gibi değildir vesselam” dedi.