Eski HAVELSAN mühendislerine FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savunma sanayi şirketlerindeki FETÖ mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında HAVELSAN adına alınıp kullanmaları için verilen GSM hatlarına ByLock yükledikleri belirlenen 18 mühendis hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin soruşturma nedeniyle kurumla ilişkilerinin kesildiği kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerden 8’inin gözaltına alındığı öğrenildi.

AA