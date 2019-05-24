Babalar Günü fikri, Anneler Günü varsa neden Babalar Günü de olmasın sorusundan yola çıkan Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd’dan çıktı. Bizi büyüten, acı tatlı her anımızda bizimle birlikte olan, bizi yarınlara hazırlayan, babalarımız için Sonora Smart Dodd, başlangıçta 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi için uğraştı. Ancak bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelendi. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910’da Washington’un Spokane şehrinde kutlandı. Daha sonra ise her yıl Haziran ayının 3. pazar günü Babalar Günü olarak kutlanmaya başladı.

2019 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN

16 Haziran Pazar.

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa’nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.