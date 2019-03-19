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2019 kandil tarihleri: Miraç kandili ne zaman?

Mübarek üç aylar berat kandili ile başladı ve 2019'un ilk kandilini idrak ettik. Müminler şimdi Miraç kandilini ve Ramazan ayını beklemeye başladı. Peki Miraç kandili ne zaman idrak edilecek?

15:40 -
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2019 kandil tarihleri: Miraç kandili ne zaman?

Üç ayların başlaması ile İslam alemi için büyük önemi olan kandiller peş peşe geliyor. Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki 2019’da miraç kandili hangi güne denk geliyor?

2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.

19 Nisan 2019 Pazartesi günü Berat Kandili.

8 Kasım 2019 Pazartesi Mevlid Kandili.

8 Mart 2019 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019’da başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan’da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan’da başlayacak ve 19 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan’da 6 Mayıs'da başlayacak.

2019 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLERMİLADİ TARİHLER
GÜNAYYILGÜNAY-YILHAF.GÜNDİNİ GÜNLER
1C.EVVEL144007OCAK-2019PAZARTESİ……..
1C.AHİR144006ŞUBAT-2019ÇARŞAMBA……..
30C.AHİR144007MART-2019PERŞEMBEREGAİB KANDİLİ

 

1

RECEB144008MART-2019CUMAÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26RECEB144002NİSAN-2019SALIMİRAC KANDİLİ
1ŞABAN144006NİSAN-2019CUMARTESİ………..
14ŞABAN144019NİSAN-2019CUMABERAT KANDİLİ
1RAMAZAN144006MAYIS-2019PAZARTESİRAMAZAN BAŞLANGICI
26RAMAZAN144031MAYIS-2019CUMAKADİR GECESİ
29RAMAZAN144003HAZİRAN-2019PAZARTESİAREFE
1ŞEVVAL144004HAZİRAN-2019SALIRAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2ŞEVVAL144005HAZİRAN-2019ÇARŞAMBARAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3ŞEVVAL144006HAZİRAN-2019PERŞEMBERAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1ZİLKADE144004TEMMUZ-2019PERŞEMBE……..
1ZİLHİCCE144002AĞUSTOS-2019CUMA……..
9ZİLHİCCE144010AĞUSTOS-2019CUMARTESİAREFE
10ZİLHİCCE144011AĞUSTOS-2019PAZARKURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11ZİLHİCCE144012AĞUSTOS-2019PAZARTESİKURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12ZİLHİCCE144013AĞUSTOS-2019SALIKURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13ZİLHİCCE144014AĞUSTOS-2019ÇARŞAMBAKURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1MUHARREM144131AĞUSTOS-2019CUMARTESİHİCRİ YILBAŞI
10MUHARREM144109EYLÜL-2019PAZARTESİAŞURE GÜNÜ
1SAFER144130EYLÜL-2019PAZARTESİ……..
1R.EVVEL144129EKİM-2019SALI……..
11R.EVVEL144108KASIM-2019CUMAMEVLİD KANDİLİ
1R.AHİR144128KASIM-2019PERŞEMBE……..
1C.EVVEL144127ARALIK-2019CUMA……..

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