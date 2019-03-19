2019 kandil tarihleri: Miraç kandili ne zaman?

Üç ayların başlaması ile İslam alemi için büyük önemi olan kandiller peş peşe geliyor. Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki 2019’da miraç kandili hangi güne denk geliyor?

2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.

19 Nisan 2019 Pazartesi günü Berat Kandili.

8 Kasım 2019 Pazartesi Mevlid Kandili.

8 Mart 2019 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019’da başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan’da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan’da başlayacak ve 19 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan’da 6 Mayıs'da başlayacak.

2019 DİNİ GÜNLER LİSTESİ