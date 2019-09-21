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21 Eylül Sayısal Loto sonuçları canlı yayında açıklanıyor

Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oluyor. Kuponlarının başında olanlar 21 Eylül Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. Sayısal Loto sonuçları 21.15'de açıklanacak.

20:03 -
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21 Eylül Sayısal Loto sonuçları canlı yayında açıklanıyor

Her zaman olduğu gibi Sayısal Loto sonuçları canlı yayında ve noter huzurunda açıklanacak. Saat 21:15 itibari ile Sayısal Loto'da kazandıran numaralar ve sonuçlar belirlenecek. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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