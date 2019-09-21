21 Eylül Sayısal Loto sonuçları canlı yayında açıklanıyor

Her zaman olduğu gibi Sayısal Loto sonuçları canlı yayında ve noter huzurunda açıklanacak. Saat 21:15 itibari ile Sayısal Loto'da kazandıran numaralar ve sonuçlar belirlenecek. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto