Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

271 milyon dolarlık operasyon! Emniyetin bahçesine sığmadı….

İki gün önce Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda ele geçirilen sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları Emniyet'in bahçesinde sergilendi. İşte görenlerin; "FED Başkanı Jerome Powell bile ayırt etmekte zorlanır" dediği o sahte paralar...

Habip ATAM
10:52 -
Haberler Gündem
271 milyon dolarlık operasyon! Emniyetin bahçesine sığmadı….

İstanbul Esenyurt'ta önceki gün bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere basılmış 100'lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 milyar 530 milyon Türk lirası) ele geçirilmişti.

FOTO:SÖZCÜ

Birisi ihraç edilmiş eski komiser toplam 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen sahte paralar ve para yapımında kullanılan malzemeler bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde basın mensupları için sergilendi.

FOTO:SÖZCÜ

Türkiye’nin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilen sahte dolarların, gerçeklerine bir hayli benzemesi dikkat çekti.

FOTO:DHA

FOTO:SÖZCÜ

Son güncelleme: android-time 11:19 25.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more