271 milyon dolarlık operasyon! Emniyetin bahçesine sığmadı….

İstanbul Esenyurt'ta önceki gün bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere basılmış 100'lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 milyar 530 milyon Türk lirası) ele geçirilmişti.

Birisi ihraç edilmiş eski komiser toplam 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen sahte paralar ve para yapımında kullanılan malzemeler bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde basın mensupları için sergilendi.

Türkiye’nin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilen sahte dolarların, gerçeklerine bir hayli benzemesi dikkat çekti.