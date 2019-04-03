3 Nisan Hadi ipucu sorusu 20.30: Elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınan Amerikalı mucit kimdir?

Hadi100 bu akşam 20.30’da! Her gün Instagram adresinden yayınlanan ipucu soruları merakla takip ediliyor. 3 Nisan Hadi ipucu sorusu şöyle yayınlandı: “Bugünkü ipucumuz dünyada bilim ve teknoloji yapısını kökünden değiştirebilecek birçok buluşa imza atan bir bilim insanı hakkında sevgili hadiciler. Günümüzde elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınan Amerikalı mucidin amacı dünya genelinde ücretsiz kablosuz elektrik sağlamaktı. 2. Dünya Savaşı sırasında öldüğünde özel kasasına ABD askeri güçleri tarafından el konan bu dahi kimdir?”

3 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: NİKOLA TESLA

Nikola Tesla (10 Temmuz 1856 – 7 Ocak 1943), Sırp kökenli Amerikalı mucit, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve fütürist.Günümüzde alternatif akım (AA) elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınmaktadır.

Avusturya İmparatorluğu’nda doğup büyüyen Tesla, 1870’lerde mühendislik ve fizik alanında ileri bir eğitim aldı ve 1880’lerin başında telefonculukta ve Continental Edison’da yeni elektrik enerjisi endüstrisinde çalışırken uygulamalı deneyim kazandı. 1884 yılında vatandaşı olacağı Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti.

New York’ta kısa bir süre kendi yoluna koyulmadan önce Edison Machine Works’te çalıştı. Ortaklarının fikirlerini finanse etmeleri ve pazarlamaları için Tesla, New York’ta çeşitli elektrikli ve mekanik cihazlar geliştirmek için laboratuvarlar ve şirketler kurdu. Kendisinin alternatif akım (AA) indüksiyon motor ve 1888’de Westinghouse Electric tarafından lisanslanan ilgili çok fazlı AA patentleri kendisine önemli miktarda para kazandırdı ve şirketin pazarlayacağı çok fazlı sistemin temel taşı oldu.