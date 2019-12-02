40 santime ulaştı! Ovit tedbiren kapatıldı

Rize’de yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasıyla 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Ovit Dağı geçidi, kar ve tipinin etkisini artırması dolayısıyla tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Rize-Erzurum karayolunu kullanan sürücüler, Erzurum’a ulaşımı Ovit Tüneli’ni kullanarak sağlıyor.

AYDER’DE TURİZMCİLER SEVİNDİ

Öte yandan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı turizmcileri memnun ederken, kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığını kaydedildi. Karayolları ekipleri ise iş makineleri yardımıyla yolu araç trafiğine açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)