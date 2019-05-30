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53 ilin il içi atama sonuçları açıklandı! İşte MEB il içi atama sonuçlarını açıklayan iller…

MEB tarafından açıklanacak olan il içi atama sonuçları için öğretmenlerin bekleyişi yavaş yavaş sona eriyor. İl içi atama sonuçlarını bekleyen MEB çalışanları sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla araştırırken MEB tarafından 53 ilin il içi tayin sonuçları açıklandı. İşte 2019 il içi atama sonuçlarını açıklayan iller...

07:57 -
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53 ilin il içi atama sonuçları açıklandı! İşte MEB il içi atama sonuçlarını açıklayan iller…

İl içi atama sonuçları dünden beri birçok vatandaş tarafından heyecanla başlanıyor. İl içi atama sonuçları il il açıklanmaya başladı. 2018 il içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi internet siteleri üzerinden erişime adım adım açılıyor.

53 İLİ İL İÇİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İl içi yer değiştirme inha listeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Sonuçlar, bazı il müdürlüklerinde eğitim-öğretim sınıfı dışındaki personeller için açıklanırken, bazı illerde ise öğretmen kadrosu dahilinde açıklandı. Saat 07:55  itibari ile Adana, Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İStanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaelei, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Siirt, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Kilis, Osmaniye illerinde il içi atama sonuçları açıklandı. Sizlerle tüm illerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri resmi internet sitelerini paylaşıyor. İl içi atama sonuçlarını aşağıdaki linklerden öğrenebilirsiniz.

01    Adana İl atama sonuçları için Tıklayınız 
02    Adıyaman İl atama sonuçları için Tıklayınız 
03    Afyon İl atama sonuçları için Tıklayınız
04    Ağrı İl atama sonuçları için Tıklayınız 
05    Amasya İl atama sonuçları için Tıklayınız 
06    Ankara İl atama sonuçları için Tıklayınız 
07    Antalya İl atama sonuçları için Tıklayınız 
08    Artvin İl atama sonuçları için Tıklayınız 
09    Aydın İl atama sonuçları için Tıklayınız 
10    Balıkesir İl atama sonuçları için Tıklayınız
11    Bilecik İl atama sonuçları için Tıklayınız 
12    Bingöl İl atama sonuçları için Tıklayınız 
13    Bitlis İl atama sonuçları için Tıklayınız 
14    Bolu İl atama sonuçları için Tıklayınız 
15    Burdur İl atama sonuçları için Tıklayınız 
16    Bursa İl atama sonuçları için Tıklayınız 
17    Çanakkale İl atama sonuçları için Tıklayınız 
18    Çankırı İl atama sonuçları için Tıklayınız 
19    Çorum İl atama sonuçları için Tıklayınız 
20    Denizli İl atama sonuçları için Tıklayınız 
21    Diyarbakır İl atama sonuçları için Tıklayınız 
22    Edirne İl atama sonuçları için Tıklayınız 
23    Elazığ İl atama sonuçları için Tıklayınız 
24    Erzincan İl atama sonuçları için Tıklayınız 
25    Erzurum İl atama sonuçları için Tıklayınız 
26    Eskişehir İl atama sonuçları için Tıklayınız
27    Gaziantep İl atama sonuçları için Tıklayınız 
28    Giresun İl atama sonuçları için Tıklayınız 
29    Gümüşhane İl atama sonuçları için Tıklayınız
30    Hakkari İl atama sonuçları için Tıklayınız 
31    Hatay İl atama sonuçları için Tıklayınız
32    Isparta İl atama sonuçları için Tıklayınız 
33    Mersin İl atama sonuçları için Tıklayınız
34    İstanbul İl atama sonuçları için Tıklayınız 
35    İzmir İl atama sonuçları için Tıklayınız 
36    Kars İl atama sonuçları için Tıklayınız 
37    Kastamonu İl atama sonuçları için Tıklayınız 
38    Kayseri İl atama sonuçları için Tıklayınız 
39    Kırklareli İl atama sonuçları için Tıklayınız 
40    Kırşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız
41    Kocaeli  İl atama sonuçları için Tıklayınız
42    Konya İl atama sonuçları için Tıklayınız 
43    Kütahya İl atama sonuçları için Tıklayınız 
44    Malatya İl atama sonuçları için Tıklayınız 
45    Manisa İl atama sonuçları için Tıklayınız 
46    K.Maraş İl atama sonuçları için Tıklayınız
47    Mardin İl atama sonuçları için Tıklayınız 
48    Muğla İl atama sonuçları için Tıklayınız 
49    Muş İl atama sonuçları için Tıklayınız 
50    Nevşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız 
51    Niğde İl atama sonuçları için Tıklayınız
52    Ordu İl atama sonuçları için Tıklayınız 
53    Rize İl atama sonuçları için Tıklayınız 
54    Sakarya İl atama sonuçları için Tıklayınız
55    Samsun İl atama sonuçları için Tıklayınız
56    Siirt İl atama sonuçları için Tıklayınız 
57    Sinop İl atama sonuçları için Tıklayınız 
58    Sivas İl atama sonuçları için Tıklayınız 
59    Tekirdağ İl atama sonuçları için Tıklayınız
60    Tokat İl atama sonuçları için Tıklayınız 
61    Trabzon İl atama sonuçları için Tıklayınız
62    Tunceli İl atama sonuçları için Tıklayınız
63    Şanlıurfa İl atama sonuçları için Tıklayınız
64    Uşak İl atama sonuçları için Tıklayınız 
65    Van İl atama sonuçları için Tıklayınız 
66    Yozgat İl atama sonuçları için Tıklayınız
67    Zonguldak İl atama sonuçları için Tıklayınız 
68    Aksaray İl atama sonuçları için Tıklayınız 
69    Bayburt İl atama sonuçları için Tıklayınız
70    Karaman İl atama sonuçları için Tıklayınız
71    Kırıkkale İl atama sonuçları için Tıklayınız 
72    Batman İl atama sonuçları için Tıklayınız
73    Şırnak İl atama sonuçları için Tıklayınız 
74    Bartın İl atama sonuçları için Tıklayınız 
75    Ardahan İl atama sonuçları için Tıklayınız 
76    Iğdır İl atama sonuçları için Tıklayınız 
77    Yalova İl atama sonuçları için Tıklayınız
78    Karabük İl atama sonuçları için Tıklayınız
79    Kilis İl atama sonuçları için Tıklayınız 
80    Osmaniye İl atama sonuçları için Tıklayınız 
81    Düzce İl atama sonuçları için Tıklayınız

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