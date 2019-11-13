6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan üfürükçünün cezası belli oldu

Kayseri’de ailesinin dua ederek iyileştirmesi için yanına götürdüğü epilepsi hastası A.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Abdullah E. karar duruşması için hakim karşısına çıktı.

Duruşmada mağdur 6 yaşındaki kızın babası ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Abdullah E., önceki ifadelerini baskı altında verdiği ileri sürerek, suçsuz olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığa ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 20 yıl hapis cezası verdi.

ANNE-BABASI DIŞARI ÇIKTIKTAN SONRA GÖZLERİNİ BAĞLAMIŞ

Geçen eylül ayında meydana gelen olayda Abdullah E., ailesinin iyileştirmesi için yanına getirdiği çocuğa, anne ve babasını dışarıya çıkardıktan sonra gözlerini bağlayarak cinsel istismarda bulundu. Çıkışta A.K.’nın durumu anlattığı ailesinin şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan Abdullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

SAPIK KUZENE 34 YIL HAPİS

Ankara’da görülen bir cinsel istismar davasında da karar çıktı. 12 yaşındaki erkek kuzenine iki yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ö.O., 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mağdur çocuğun soruşturma sırasında Ankara Çocuk İzleme Merkezinde alınan ifadesinde kuzeni tarafından daha önce de istismara uğradığını ve istismarın ilk kez 10 yaşındayken yaşandığını söylediği öğrenildi. Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan mağdurun ablası da, “Cinsel istismar olayına kısmen şahit oldum. Olayın yaşandığı sırada kapıyı açmaya çalıştım ama kapı kilitliydi” dedi. (İHA)