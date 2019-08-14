Aaa! Ankara’da meğer belediye varmış

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla asfaltı olmayan mahallelere (köy yolları) öncelik verilirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve 25 ilçe genelinde 7/24 asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme gelen asfalt çalışmalarına ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Başkan Yavaş, Kahramankazan'da asfalt çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri grup yolları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan mahallelere asfalt serim işlemine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Kahramankazan Yassıören ve Soğulcak arasında da 5 kilometrelik yolda asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

15 YIL KULLANILACAK SICAK ASFALT

Büyükşehir Belediyesi öncelikle mahallelerden asfalt serim atağını başlatırken, Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, mevsim şartlarına daha dayanıklı asfalt döküm çalışması yaptıklarını belirterek, “Kent genelinde ömrü 1 yıl olan soğuk asfalt yerine yaklaşık ömrü 15 yıl olan sıcak asfalt serimi yapıyoruz” diye konuştu.

YOĞUN TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Başkent’te öte yandan da Çubuk 1 Barajı ve havzasında yoğun temizlik çalışması yürütülüyor. Çubuk 1 Barajı'nda iş makinaları ile dip temizlik çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, barajın beslendiği şehir içindeki su kanallarında ve derelerde de temizlik çalışması yapıyor.

400 BİN TL TASARRUF

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tasarruf önlemlerinin artırılmasına yönelik talimatının ardından harekete geçen tüm birimler, çevre temizliği konusunda da başarılı sonuçlar almaya başladı.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerinin Çubuk Havzası'nda yürüttüğü temizlik çalışmalarında kullanılan fiziksel yöntemle yaklaşık 400 bin TL'lik tasarruf sağlandı.

Mesire alanı olarak da kullanılan Çubuk 1 Baraj Gölü'nün çehresi değişirken, Kamil Ocak, Şevkat, Hasköy, Subay Evleri, Güçlü Kaya, Kalaba, Gümüşdere Basınevleri, Baraj, Solfasol, Güneşevler ve Doğu Mahallelerini kapsayan Çubuk Havzası'nda gerçekleştirilen modern ve çevreci nitelikteki temizlik çalışması sayesinde maliyetler düştü.

Büyükşehir ekiplerinin “Vektörle Mücadele” kapsamında Çubuk Havzası'nda gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarında çevre düzenlemesi ve fiziksel mücadele (kurutma) yöntemine ağırlık verilirken, biyosidal (vektörleri zararsız hale getiren, yok eden) ürünlerin uygulanma miktarları azaltıldı.

Ankara Çayı dahil 230 hektarlık alanda yaklaşık 400 bin TL'lik tasarruf sağlayan bu yöntem sayesinde hem çevre kirliliği ortadan kaldırıldı hem de ekonomiye önemli katkı sağlanmış oldu.