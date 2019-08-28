Adalar Ulaşım Çalıştay’ı sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'nin işbirliğiyle Adalar'daki ulaşım sorunlarının ele alınarak yol haritasının belirlendiği Ulaşım Çalıştayı sona erdi. Çalıştay sonunda oturumların moderatörleri belirlenen sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.

“FAYTON SAYISI YÖNETİLEBİLİR ÖLÇÜDE AZALTILMALI”

“Ada İçi Ulaşım” oturumunda yapılan görüşmeleri aktaran Prof.Dr. Haluk Gerçek, esas sorunu yaratanın Ada'ya gelen turistler olduğunu söyledi. Gerçek, “Adanın kültürü ve mirasıyla ilgili yönlendirme eksikliği var. Ayrıca, faytonlar Ada içi ulaşımda yeterli değil, faytonlara talebin fazla olması atlara daha çok yük bindiriyor. Alternatif toplu ulaşım sistemleri kurulmalı. Ada sakinleri, faytonların kaldırılmasını istemiyor. Ancak yönetilebilir ölçüde sayılarının azaltılması gerekiyor. Bisikletler konusunda da denetimsizlik söz konusu. Bisikletin girmesinin yasak olduğu yerlerde bisiklet kiralamaları yapılıyor.” İfadelerini kullandı.

“ADA'NIN KAPASİTESİ BELİRLENSİN”

Doç.Dr. Eda Beyazıt'ın moderatörlüğünü yaptığı “Yaya Ulaşımı, Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı” oturumunda ise temel sorunun yönetmenliklerin dışına çıkıldığı ve bunun kaosa sebebiyet verdiği saptandı. Akülü araç sayısının artmasının sorun yarattığı bunun için toplu taşımanın geliştirilmesi çözüm önerileri arasında yer alırken Beyazıt, “Ada'nın kapasitesinin ortaya çıkarılması gerekiyor. Bisikletlerin merkezi alanlara girmemesi, alternatif güzergah ve sınırlar çizilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

“ADA SAKİNLERİ FAYTONLARIN KALKMASINI İSTEMİYOR”

“Hayvan Hakları ve Çevre” oturumunda başkanlık yapan Prof.Dr. Murat Arslan, Ada sakinlerinin faytonculuğun bir kültür olduğunu ve devam etmesini istediklerini açıkladı. Arslan, “Atlı faytonların denetlenmesi konusunda faytoncular, STK temsilcileri ve Ada sakinleri hemfikir. Bazı STK temsilcileri ise faytonculuğun bir eziyet olduğunu ve kaldırılması gerektiğini savundu. Ayrıca faytonculuk ve elektrikli sistemler entegre bir biçimde çalışması da Ada sakinleri tarafından önerildi.” şeklinde konuştu.

“ADALAR ARASI SEFERLERİN ARTIRILMASI İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK”

Şehir içi Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan Dedetaş'ın başkanlığında yürütülen “Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım” oturumunda ise Adalar arası sefer sıklığının artırılması gerektiğine değinildi. Dedetaş, “Gece seferlerinin düzenlenmesi ve ana karaya express sefer düzenlenilmesi istendi. Bu konuda çalışmalarımız olacak” dedi.