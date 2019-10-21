Aday numarası meğer FETÖ şifresiymiş!

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün bugüne kadar ortaya çıkmayan bir yöntemi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan askeri okulların mülakat komisyonundaki bir kişi itirafçı oldu. İtirafçının anlatımları da FETÖ'nün daha önce deşifre olamamış bir yöntemini de açığa çıkardı.

ÖRGÜTSEL BİR KODLAMA

Buna göre itirafçı, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu personel alımlarına ilişkin olarak 2013 yılında mülakat komisyonunda görev yaptığını ifade ederek, mülakata katılan kişilerin aday ve kimlik numaralarıyla örgütsel bir kodlama yapıldığını ve bu kodlama sayesinde örgüt elemanlarına yüksek not vererek mülakatı kazandırdıklarını anlattı.

TOPLAMI 9-10-11-12 OLAN ÖRGÜT MENSUBU

Bu kodlama yöntemini de anlatan itirafçı asker, “Aday numaralarının 2'nci ve 3'üncü hanelerindeki rakamların toplamının 9, 10, 11 ve 12 olan şahıslar örgüt mensubuydu” dedi. Bu ifadelerin ardından soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 2013 yılında sınavı kazanan kişilerin aday ve kimlik numaraları üzerinde Kriptoloji Uzmanlarına inceleme yaptırarak bilirkişi raporu hazırlattı.

TESTİN HATA ORANI ÇOK ÇOK AZ

Rapora göre sınavı kazanan adayların aday numaralarının 2'nci ve 3'üncü hanelerindeki rakamların toplanmasıyla elde edilen değer rastgele değil. Uzmanlar, sınavı kazanan adayların itirafçının anlattığı sisteme uyup uymadığını da test etti. Rapora göre adayların yüzde 97,70'i bu yolla okullara alındı. Uzmanlar, yaptıkları testin hata oranını da belirledi. Buna göre, “Testin hatalı olma olasılığının atılan 269 tane tavla zarının tamamının ‘6' gelme olasılığından daha küçük olduğu” ifade edildi.