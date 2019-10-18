Adliyeye baltayla gelmişti, hakim kararını verdi!

Geçen şubat ayında İstanbul’daki Bakırköy Adliyesi’ne baltayla girmeye çalışan, 40 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Sedat Güç, karar duruşması için hakim karşısına çıktı.

“ZORLUK ÇIKARMADI”

Adliyede çalışan iki güvenlik görevlisi de duruşmada tanık olarak dinlendi. Güvenlik görevlisi L.A. “Olay günü halk girişinde görevliydim. Sanık öğlen saatlerine doğru elinde balta ile geldi. Yanımdaki polisle birlikte baltayı aldım. Zorluk çıkarmadı. ‘Neden balta ile geldin?’ diye sordum. ‘Adaleti sağlamaya geldim’ dedi. Giriş o esnada kalabalıktı. İnsanlarda o esnada bir panik oluştuğunu görmedim” dedi.

“ODUNCU OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Diğer güvenlik görevlisi ise M.C. ise şunları söyledi: Sanığı ben kapıda karşıladım. Baltayla görünce durdurdum. ‘Neden bu şekilde geldin?’ dedim. Oduncu olduğunu söyledi. Ben de polis memurlarına haber verdim. Polis gelince ‘Adaleti sağlayacağım’ dedi. Bu sözü herkesin duyacağı şekilde söylemedi. Sadece yakınındakiler duymuş olabilir. Çevrede birçok insan vardı. Sanığın hareketi ve konuşmaları nedeniyle panik ortamı oluştuğunu görmedim.

“ODUNCU OLDUĞUM İÇİN BALTAYLA GELDİM”

Tutuksuz yargılanan 28 yaşındaki sanık Sedat Güç ise kendisini şu sözlerle savundu: Çok üzgünüm. Yapmamam gereken bir şeydi. Daha önce beni polisler darp etmişti. Ceza almıştım, evime olay günü tebligat geldi. Karardan dolayı üzüldüm. Darp edildiğim halde ceza almıştım.Bunun etkisi ile adliyeye geldim. Oduncu olduğum ve balta ile çalıştığım için balta ile adliyeye geldim. Benim başka bir maksadım yoktu. Adaletinize güveniyorum. Pişmanım.

Davayı karara bağlayan mahkeme, eylemin suçu oluşturacak mahiyette ve ağırlıkta olmadığı, çevredeki insanlarda panik yaratmadığı, sanığın da böyle bir kastının bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi. Sedat Güç’ün “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. (DHA)