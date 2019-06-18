Ağrı’yı sel vurdu ama Başkan Sayan İstanbul’da seçim çalışmasında

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, iki çocuğuyla birlikte araziye ot toplamak için çıkan Naime Polat (48), çocukları Musa (11) ve Pınar Polat (4) ile sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Aynı bölgede Nurullah Yardımcı da (19) yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Ağrı sel felaketi ile boğuşurken kentin yeni seçilen belediye başkanı Savcı Sayan İstanbul'da mahalle mahalle gezip Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım için oy istiyor.

Sayan, sosyal medya hesabından İkitelli, Bakırköy, Ümraniye, Başakşehir ve İstanbul'un bir çok noktasında yaptığı seçim çalışmalarında çektiği videoları da paylaşıyor. Ağrı'da sel felaketi yaşanırken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın İstanbul'da seçim çalışması yapmasını eleştiren CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman “Yönettiği şehirde sel felaketi olmuş, 4 can gitmiş, belediye başkanı Savcı Sayan memleketinin sorunlarıyla ilgilenmek yerine İstanbul'da seçim çalışması yapıyor. İstanbul'da seçim propagandası yapacak çok sayıda AKP'li siyasetçi var. Rol çalmaya gerek yok. Ağrı halkı hizmet bekliyor, İstanbul halkı değil” dedi.