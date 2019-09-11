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Ahmet Davutoğlu’ndan yeni bir hamle! Cuma günü açıklama yapacak

Parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu, Ankara'da eski AKP milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda yeni kurulacak partide yer alacak isimlerin konuşulduğu bildirildi. Disipline sevk edilen 4 siyasetçinin yanı sıra bazı eski milletvekilleri ve il başkanlarının katıldığı toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü. Kurulması beklenen yeni parti iddiaları sonrası eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 3 siyasetçi MYK kararı ile kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Davutoğlu'nun önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapması bekleniyor.

22:27 -
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Ahmet Davutoğlu’ndan yeni bir hamle! Cuma günü açıklama yapacak

AKP MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aralarında bulunduğu 4 siyasetçi, tebligatların ulaşmasından sonra Ankara'da bir toplantı yaptı. Toplantıya, disipline sevk edilen 4 siyasetçinin yanı sıra bazı eski milletvekilleri ve il başkanları da katıldı. Ankara’da yapılan toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü.

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Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantıda ihraç talebi karşısında alınacak tutum ele alındı, savunma yapıp yapmama değerlendirildi. Disipline sevk edilen üyelerin 7 günde sözlü ya da yazılı savunma hakkı bulunuyor.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, toplantı yarın da devam edecek.

Toplantı sonrası alınacak karar eski başbakan Davutoğlu tarafından cuma günü basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor.

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AKP’Lİ İSİMLERİN SAYISI 100′ YAKLAŞTI

Toplantıya an itibariyle seçilmiş 10 AKP’li vekilin katıldığı belirtilirken, eski AKP’li isimlerin sayısının 100’e yaklaştığı belirtildi.

Son güncelleme: android-time 22:37 11.09.2019
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