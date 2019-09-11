Ahmet Davutoğlu’ndan yeni bir hamle! Cuma günü açıklama yapacak

AKP MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aralarında bulunduğu 4 siyasetçi, tebligatların ulaşmasından sonra Ankara'da bir toplantı yaptı. Toplantıya, disipline sevk edilen 4 siyasetçinin yanı sıra bazı eski milletvekilleri ve il başkanları da katıldı. Ankara’da yapılan toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü.
Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantıda ihraç talebi karşısında alınacak tutum ele alındı, savunma yapıp yapmama değerlendirildi. Disipline sevk edilen üyelerin 7 günde sözlü ya da yazılı savunma hakkı bulunuyor.
Gazete Duvar’da yer alan habere göre, toplantı yarın da devam edecek.
Toplantı sonrası alınacak karar eski başbakan Davutoğlu tarafından cuma günü basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor.
AKP’Lİ İSİMLERİN SAYISI 100′ YAKLAŞTI
Toplantıya an itibariyle seçilmiş 10 AKP’li vekilin katıldığı belirtilirken, eski AKP’li isimlerin sayısının 100’e yaklaştığı belirtildi.