Aile Bakanlığı KPSS-2019/6 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz…

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR

ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR

LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR

TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.