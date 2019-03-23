AK Parti Elazığ Belediye başkan adayı Şahin Şerifoğulları kimdir? Şahin Şerifoğulları nereli?

Seçimlere kısa bir süre kala adaylar çalışmalarına hız verirken, vatandaşlar da adayları araştırmalara devam ediyor. Adı geçtiğimiz aylarda Erdoğan tarafından açıklanan Şahin Şerifoğulları Elazığ belediye başkanı seçilebilmek için çalışmalarını sürdüyor. Peki, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Şahin Şerifoğulları kimdir? Şahin Şerifoğulları nereli? İşte Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları hayat hikayesi…

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

Geçmiş seçimde Elazığ’da belediye başkanlığını kazanan AKP 2019 yerel seçimlerinde Elazığ başkan adayı olarak Şahin Şerifoğulları’nı gösterdi. 1980 doğumlu Şahin Şerifoğulları, İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu yer olan Elazığ’da tamamladı ve lisan eğitimini Fırat Üniversitesi tarih bölümünde tamamladı.

Akaryakıt istasyonu, İnşaat ve Güneş Enerjisi Sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapıyor. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Şerifoğulları, bir çok sivil toplum kuruluşunda görevler aldı. Şahin Şerifoğulları evli olup, üç çocuk babasıdır.