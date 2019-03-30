AKP Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay kimdir?

Nesrullah Tanğlay AKP’nin kurulumu ile siyasi hayatına başladı. Bitlis’te 1975’te dünyaya gelen Nesrullah Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. İşte Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay hakkında merak edilenler…

NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR?

Bitlis’te 1975’te dünyaya gelen Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü’nü bitirdi. 1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti’nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

8 şubat 2015’ten bu yana AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve 3 çocuk babası.