Bunu da gördük! Otobana kurulan sinevizyonda yandaş canlı yayın

İstanbul Silivri'de E-5 üzerine kurulan sinevizyondan yapılan yandaş bir haber kanalının yayınını gören trafikteki vatandaşlar şaşkınlıkla karşıladıkları olayı fotoğraflayarak sosyal medyada tepkilerini gösterdiler.

Olaya tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman da okunmayan, izlenmeyen iktidar bülteni gibi çıkan havuz medyasının seçime sayılı günler kala yollara sinevizyon kurup yüksek sesle yayın yaparak çirkin propaganda yöntemleri kullanmaya başladığını söyledi.

Silivri'deki sinevizyonun İstanbul'un başka noktalarına kurulacağının duyumunu da aldıklarını belirten Ataman “Vatandaş bu durumdan çok rahatsız. Ama kime şikayet edecekler? Trafikte büyük bir can güvenliği tehlikesi yaratıyor bu sinevizyon yayını. Kazalara yol açma ihtimali çok yüksek” dedi.

Ataman trafik kazalarına davetiye çıkaran bu uygulamanın derhal kaldırılması gerektiğini vurgulayarak “Böyle bir saçmalık olamaz. Otobana TV kurulur mu? Böyle bir saçmalığı başka bir ülkede göremezsiniz” diye tepki gösterdi.

“ZORLA İZLETİYORLAR”

Hastanelerin, okulların, camilerin, kamu kurumlarının AKP propagandası için kullanılması yetmiyormuş gibi zaten iktidarın sesi olan yandaş medyanın sokağa kadar inip kendini zorla izlettirmeye çalışmasını eleştirerek “Seçim kazanmak için denemedikleri, başvurmadıkları yol kalmadı. İktidar bülteni hazırlayan yandaş medya izlenmiyor ama sokakta mecburen izleyeceksiniz” dedi.

