AKP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Alinur Aktaş, 2004 yılında İnegöl Belediye Başkanı olup ve 2017 yılına kadar başkanlığa devam etti.

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu.

Uzun yıllar İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı.

Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin İstifası üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Alinur Aktaş, İngilizce ve Arapça biliyor. Aktaş, Evli ve 2 çocuk babasıdır.