AKP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir?

Ercan Çimen, okuldan mezun olduktan sonra aile şirketi olan Çimenler Grup'ta yönetim kurulu üyesi olarak ticari hayata atıldı. Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat seçimi kaybetti. Çimen, 15 Şubat 2011 tarihinde Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı oldu.

26 Kasım 2013 tarihine kadar Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı olarak görevini yürüten Çimen, bu tarihte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Gümüşhane Belediye Başkan Adayı olarak açıklamasının ardından İl Başkanlığı görevinden ayrıldı. Çimen, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde %57,5 oy alarak Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevine seçildi.