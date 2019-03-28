Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir?

Ercan Çimen halihazırda AK Parti Gümüşhane Belediye Başkanıdır. Ercan Çimen, 1966’da Gümüşhane'de doğmuştur. İlk ve ortaöğretimini de aynı ilde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.

19:43 -
Haberler Gündem
AKP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir?

Ercan Çimen, okuldan mezun olduktan sonra  aile şirketi olan Çimenler Grup'ta yönetim kurulu üyesi olarak ticari hayata atıldı. Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat  seçimi kaybetti. Çimen, 15 Şubat 2011 tarihinde Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı oldu.

26 Kasım 2013 tarihine kadar Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı olarak görevini yürüten Çimen, bu tarihte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Gümüşhane Belediye Başkan Adayı olarak açıklamasının ardından İl Başkanlığı görevinden ayrıldı. Çimen, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde %57,5 oy alarak Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more